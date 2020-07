MP-RJ denuncia ex-líder do governo Witzel no esquema das ‘rachadinhas’

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou à Justiça nesta quarta-feira, 1, o deputado estadual Márcio Pacheco, do PSC, por um esquema de “rachadinha” em seu gabinete. Trata-se da mesma investigação que envolve o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Pacheco foi líder do governo Wilson Witzel (PSC) na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). O parlamentar responderá pelo crime de peculato (apropriação ilegal de dinheiro público). O caso está em sigilo.

Márcio Pacheco foi o primeiro deputado denunciado pelo MP-RJ. Além dele, seu chefe de gabinete, André Santolia, também foi alvo dos promotores do Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça (GAOCRIM/MP-RJ). Em 2018, Pacheco apareceu na lista do então Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Relatórios do órgão deram início às investigações contra pelo menos 22 deputados estaduais do Rio, incluindo o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), por transações financeiras atípicas entre 2016 e 2017. O documento foi produzido nas investigações da Operação Furna da Onça, braço da Lava-Jato no Rio. De acordo com o Coaf, no gabinete de Márcio Pacheco, nove servidores movimentaram R$ 25 milhões de forma suspeita.

Na última sexta-feira, 27, a Justiça do Rio concedeu habeas corpus à defesa do senador Flávio Bolsonaro e tirou o caso das “rachadinhas” (quando o funcionário do gabinete repassa parte do salário ilegalmente para o parlamentar) da primeira instância para o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), ou seja, a segunda instância. No entanto, as decisões do juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal, foram mantidas, entre elas a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio e apontado como operador financeiro do esquema pelo MP-RJ. Queiroz foi preso, em 18 de junho, em Atibaia, São Paulo, como parte desse mesmo inquérito.

Por 2 a 1, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio decidiu transferir de Itabaiana para o Órgão Especial o caso de Flávio Bolsonaro. Promotores, por sua vez, recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Gilmar Mendes foi escolhido para ser o relator. No MP-RJ, existem dois grupos que apuram as “rachadinhas”. No caso de Márcio Pacheco, é o GAOCRIM/MP-RJ porque o deputado tem foro. Segundo o MP-RJ, Flávio Bolsonaro perdeu o foro neste inquérito quando deixou a Alerj para assumir como senador, passando a ser investigado, então, pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (GAECC). Com o habeas corpus, a ação de Flávio, agora, fica com o GAOCRIM. Os advogados do senador pediram ao STF para que toda a investigação seja arquivada.

Márcio Pacheco foi um dos 69 deputados que votaram a favor pela abertura de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Então aliado e do mesmo partido de Witzel, o parlamentar deixou a liderança do governo na Alerj em meio às denúncias de irregularidades na Secretaria estadual de Saúde na compra de equipamentos e nas construções de hospitais de campanha para pacientes infectados com o novo coronavírus.

Procurado por VEJA, Márcio Pacheco não retornou os contatos até o momento.