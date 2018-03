Morre terceira vítima da forte chuva desta terça-feira em SP

Gerson Xavier Santana, vigilante de 43 anos, morreu após ser atingido por uma árvore no bairro Alto de Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista, nesta terça-feira. Ele é a terceira vítima do temporal que atingiu a cidade na tarde de ontem.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o vigilante trabalhava na Rua Silvia Celeste de Campos, quando foi atingido pela árvore. A vítima foi socorrida pelo Corpo dos Bombeiros e levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta quarta-feira.

As outras duas vítimas foram uma criança e uma idosa. A menina Sofia Gomes Soares, de 1 ano e 8 meses, foi levada por uma enxurrada e caiu em um córrego próximo à Rua José Nelo Lorenzon, na Água Branca, bairro da Zona Oeste. Moradores da comunidade da Vila do Sapo ainda socorreram a criança, que não resistiu. A idosa de 85 anos, Victoriana Moreno Leão, sofreu uma parada cardíaca em decorrência de um afogamento. A chuva aumentou o nível do córrego, que causou o desabamento do muro do imóvel, localizado na Rua Maria Renata, no Limão.