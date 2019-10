Morre o cientista político Wanderley Guilherme dos Santos, aos 84 anos

Morreu na madrugada deste sábado, 26, o professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Wanderley Guilherme dos Santos, um dos mais prestigiados cientistas políticos do Brasil. Wanderley tinha 84 anos e morreu em decorrência de uma pneumonia. Estava internado desde quinta-feira num hospital carioca.

Fundador do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro (Iuperj, atual Iesp-Uerj), Wanderley, era aposentado pela UFRJ, onde deu aula de democracia e teoria política por mais de duas décadas. Ganhou notoriedade com a publicação do texto: “Quem vai dar o golpe no Brasil”, já prevendo o golpe de Estado de 1964 e a queda do presidente João Goulart.

Em sua última publicação, “A democracia impedida: o Brasil no século XX”, lançado há poucas semanas, o pesquisador aborda as etapas do processo que culminou com o impedimento de Dilma Rousseff. Para as próximas semanas, estava planejado o lançamento de um livro que analisava o cenário político que elegeu o presidente Jair Bolsonaro.