Moraes nega soltura a Roberto Jefferson

Há quase seis meses preso, o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) enfrentou nesta segunda, 24, mais uma derrota. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou contra pedido de liberdade feito pela defesa do ex-parlamentar, que é réu em ação na STF. Moraes é o relator do processo que inclui Jefferson, por isso foi o primeiro a se posicionar contra o recurso. O ministro argumentou que o declínio de competência do STF para a Seção Judiciária do DF só acontece após apreciação das medidas urgentes, incluindo o agravo regimental interposto pelo réu.

Na tentativa de soltar o cliente, os advogados argumentaram que a prisão de Jefferson, em 23 de outubro do ano passado, depois de atacar policiais federais com três granadas e mais de 50 tiros, deveria ser de competência da Justiça do Rio de Janeiro. Além disso, os advogados sustentaram que a a liberdade do ex-deputado não causaria risco à ordem pública.