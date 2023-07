Ministra do Turismo recebe convite para vice-liderança do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou a ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil), para assumir a vice-liderança do governo na Câmara dos Deputados. A ministra, que entregou a carta de demissão há uma semana, deve deixar o cargo até esta sexta, 14. Em seu lugar, assumirá a pasta o deputado federal Celso Sabino (União Brasil).

Daniela espera decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para migrar para o Republicanos, partido presidido no Rio de Janeiro por seu marido, Wagner Carneiro, o Waguinho. Esta será a primeira troca a mini-reforma ministerial que o presidente fará, depois do êxito da votação a Reforma Tributária na Câmara dos Deputados. Hoje, Lula descartou, em entrevista em Brasília, qualquer mudança nos ministérios do Desenvolvimento Social, gerido por Wellington Dias (PT), e da Saúde, comandado por Nísia Trindade.