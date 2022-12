Ministério Público bloqueia 35 milhões do tráfico do Rio e de São Paulo

A Operação “Robgol”, em sua segunda fase, arrestou 35 milhões de reais de duas facções criminosas, após pedido do Ministério Público. Na ação, que investiu contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro e em São Paulo, em busca de pessoas e empresas que agiam em favor do Comabdo Vermelho. Policiais civis e agentes do MPRJ cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e prenderam dois traficantes. A operação foi deflagrada nesta sexta-feira, 02, em Volta Redonda – no Rio – e em Taubaté, São José dos Campos e Mogi das Cruzes, em São Paulo.

A cooperação entre os grupos se dava por meio da lavagem de dinheiro, distribuição e venda de entorpecentes. “Os agentes constataram que a principal fornecedora de drogas para a região e comunidades dominadas pela facção seria uma empresária da cidade de Mogi das Cruzes, proprietária de empresas distribuidoras de gás, que eram utilizadas para lavagem dos valores provenientes do tráfico de drogas”, aponta a investigação.