Ministério da Saúde promete remédios e vacinas aos desabrigados na Bahia

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na manhã desta terça-feira, 28, que o governo federal liberou R$ 12 milhões do Fundo Nacional da Saúde ao estado da Bahia para ajudar no trabalho de atendimento médico às populações afetadas pelas chuvas. Mais cedo, Queiroga sobrevoou as áreas mais afetadas, no sul do estado, na companhia dos ministros da cidadania, João Roma, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

O ministro informou ainda que serão entregues à Bahia cinco kits com uma tonelada cada de insumos e medicamentos e cem mil doses de vacina contra a gripe, além de imunizantes contra a hepatite A, doença causada por vírus presente em água contaminada. O governo federal prometeu o envio de médicos especializados no atendimento a emergências e em atenção primária à saúde.

Já chega a vinte o número de mortos nas enchentes e mais de 30 mil desabrigados.