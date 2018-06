Militares do Exército são flagrados agredindo homem em favela do Rio

Um vídeo que circulou pelas redes sociais neste sábado mostra pelo menos quatro militares do Exército agredindo um homem na frente de um estabelecimento comercial. O fato teria ocorrido na última quinta-feira (28) na Cidade de Deus, favela da zona oeste do Rio de Janeiro.

Quando um dos militares percebe que a agressão está sendo gravada, afirma ao autor da gravação que a vítima desacatou e agrediu um soldado. Após levar chutes e ser imobilizado por meio de uma “gravata” (golpe em que a vítima é imobilizada pelo pescoço), o rapaz foi levado pelos militares. No vídeo, a agressão se estende por pouco mais de 2 minutos. A vítima não foi identificada nem foi localizado eventual registro referente ao caso nas delegacias do Rio de Janeiro.

O Comando Militar do Leste (CML), responsável pelos militares no Rio de Janeiro, afirmou por meio de sua assessoria de comunicação que analisou o vídeo, o considerou autêntico e vai investigar o caso. “Foi determinada a abertura de uma sindicância para aprofundar e esclarecer as circunstâncias e a dinâmica do ocorrido”, afirmou o CML.