Metrô inaugura estação Higienópolis para ‘gente diferenciada’

Quatro anos depois do previsto, a Linha 4 – Amarela do metrô de São Paulo abrirá as portas da estação Higienópolis-Mackenzie. A parada — situada entre as estações República e a Paulista — começará a funcionar na próxima terça-feira, 23.

A princípio, a estação estará aberta apenas entre 10h e 15h. A partir do dia 3 de fevereiro, o funcionamento será em período integral.

A estação facilitará o acesso à Universidade Presbiteriana Mackenzie e ao Centro Universitário Maria Antônia, que inclui um prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.

Também estão próximos do local o Shopping Pátio Higienópolis, o Sesc Consolação, a Biblioteca Monteiro Lobato e uma grande diversidade de restaurantes e bares.

A linha 4- amarela é uma concessão do grupo ViaQuatro. No futuro, a estação Higienópolis-Mackenzie terá conexão com a linha 6 – Laranja do metrô, que trafegará entre Brasilândia e São Joaquim. As obras do novo trilho, no entanto, estão suspensas há mais de um ano.

“Gente diferenciada”

Em 2010, alguns moradores do bairro de Higienópolis, área nobre de São Paulo, se manifestaram contra a construção da estação Angélica do metrô, a três quadras de distância da Higienópolis-Mackenzie. A psicóloga Guiomar Ferreira chegou a afirmar ao jornal Folha de São Paulo que o meio de transporte costuma atrair “drogados, mendigos e uma gente diferenciada” para seus arredores. Posteriormente, a moradora negou ter feito tal afirmação.

A vizinhança chegou a organizar um abaixo-assinado, que coletou cerca de 3.500 assinaturas pedindo a mudança de lugar da estação. Em resposta, mais de 1.000 pessoas fecharam a Avenida Angélica com o protesto “Churrascão da Gente Diferenciada”.

A discussão acabou despencando também para comentários anti-semitas. O apresentador Danilo Gentili, por exemplo, causou indignação no Twitter ao fazer uma referência odiosa aos judeus que vivem no bairro: “Entendo os velhos de Higienópolis temerem o metrô. A última vez que chegaram perto de um vagão foram parar em Auschwitz” (campo de concentração onde judeus eram exterminados durante o Holocausto). Gentili tentou se desculpar mais tarde.