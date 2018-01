Vencedora do leilão do Metrô já administra linha 4 e Dutra

O Grupo CCR, que venceu a licitação do Metrô realizada nesta sexta-feira é uma empresa que atua em infraestrutura e tem ações na bolsa de valores de São Paulo. A empresa, que será responsável pela administração e manutenção das linhas 5-Lilás (Capão-Chácara Klabin) e 17-Ouro (monotrilho) por 20 anos, ganhou licitações em rodovias, transporte e integra o consórcio de outro trecho do metrô paulistano. Dois dos maiores sócios da empresa fizeram doações que corresponderam a 10,8% do total recebido pela campanha do governador do estado, Geraldo Alckmin, em 2014.

Dentre as concessões rodoviárias da CCR, estão trajetos de grande circulação de veículos no estado de São Paulo, como a Via Dutra (NovaDutra), o trecho oeste do Rodoanel, e o sistema Anhanguera-Bandeirantes (AutoBan). O grupo também atua no Metrô de Salvador, na balsa que faz o travessia da Baía da Guanabara, do aeroporto de Belo Horizonte e terminais no exterior.

A empresa concorreu com a CS Brasil, da JSL, que administra transporte público em cidades paulistas como Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Itaquaquecetuba e Guararema. O critério de escolha foi o de maior valor oferecido, em moeda corrente nacional, pela outorga fixa da concessão.

Os seus principais acionistas estão a Camargo Correia, Andrade Gutierrez e Soares Penido (dona da empreiteira Serveng), que detêm pouco menos da metade dos papéis da companhia. As duas últimas fizeram 4,366 milhões de reais doações ao comitê de campanha do PSDB paulista, que foram destinados à campanha de Geraldo Alckmin ao governo em 2014.

No total, o tucano gastou 40,394 milhões de reais no pleito, segundo a prestação de contas final da campanha feita pelo partido ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O sindicato dos metroviários acusa o governo paulista de direcionar a concessão das linhas 5-Lilás e 17-Ouro para a CCR, dizendo que era um ‘leilão de cartas marcadas’. A concessão foi motivo de greve na quinta-feira.

Outro lado

Procurada por VEJA, o governo do estado de São Paulo ainda não comentou a vitória da CCR, cujos acionistas fizeram para a campanha do Alckmin.

A CCR também não se manifestou ainda.