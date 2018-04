Menina de 11 anos é estuprada por 14 homens no litoral de SP

Uma menina de 11 anos foi estuprada por 14 homens durante um baile funk na cidade de Praia Grande, no litoral paulista. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), a Polícia Civil investiga o caso.

A ocorrência foi registrada neste domingo (22) como estupro de vulnerável. De acordo com a SSP, o crime ocorreu cerca de quatro dias antes do registro e a vítima já foi ouvida por autoridades policiais, com o apoio do Conselho Tutelar, e vai passar por exames no Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a prefeitura da cidade, a criança recebeu atendimento no Pronto-Socorro Quietude. “A unidade tomou todas as medidas pertinentes ao caso. Em seguida, a menina foi encaminhada pelo Conselho Tutelar ao Serviço de Acolhimento do Município e está recebendo todos os cuidados cabíveis com relação à saúde e proteção da criança. Todas as ações são acompanhadas por um conselheiro tutelar”, destacou a nota.

Assim que a Polícia Civil apurar o local exato onde o caso aconteceu, a prefeitura disponibilizará imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar nas investigações. A prefeitura diz que não autoriza bailes funk e que apoia, por meio da Guarda Civil e da Secretaria de Urbanismo, ações da Polícia Militar para coibir eventos do tipo.