Consulesa francesa é vítima de estupro no litoral do RN

Uma consulesa francesa foi vítima de estupro durante o Carnaval na cidade de Tibau do Sul, no litoral do Rio Grande do Norte. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu na madrugada da última terça-feira (13) e o agressor ainda não foi identificado.

O delegado Luciano Augusto conta que o caso ocorreu dentro da residência de um casal de amigos, que ainda prestará depoimento na próxima semana. A vítima, cujo nome não foi divulgado para preservar sua identidade, também será ouvida formalmente.

De acordo com ele, a mulher passou por exame de corpo de delito após relatar o caso à polícia. Também segundo o delegado, todos os objetos do quarto foram recolhidos para perícia cujo resultado leve à identificação de algum suspeito. A polícia tem 30 dias para concluir as investigações.