Mega-Sena sorteia prêmio de 289 milhões de reais; confira o resultado

A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado, 11, em São Paulo, os seis números do concurso 2.150 da Mega-Sena, que vai pagar 289 milhões de reais – a Caixa arrecadou 14 milhões de reais a mais do que o previsto. As dezenas sorteadas foram 23, 24, 26, 38, 42 e 49.

A Caixa ainda não divulgou se houve ganhadores do prêmio máximo. Este é o maior prêmio de concursos regulares da Mega-Sena e o terceiro maior incluindo concursos especiais, como a Mega da Virada.

O prêmio chegou ao valor recorde após uma série de catorze rodadas com prêmio acumulado, a maior série na história da loteria. A última vez que a Mega-Sena teve uma série com tantos sorteios acumulados foi em 2006, quando o concurso teve doze rodadas sem que ninguém ficasse com o prêmio máximo.

Levando em conta a Mega da Virada, o prêmio previsto para o sorteio 2.150 ocupa o terceiro lugar entre as maiores premiações da história, perdendo apenas para os sorteios realizados em 31 de dezembro de 2017 e 2018, que pagaram, respectivamente, 302 milhões de reais e 306 milhões de reais.

Antes deste concurso, o maior prêmio de concurso regular já pago foi em novembro de 2015, quando um apostador acertou as seis dezenas e levou para casa um total de 205,3 milhões de reais.

(Com Estadão Conteúdo)