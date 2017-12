Acertar a Mega é 500 mil vezes mais difícil que Loteria Federal

A Mega-Sena da Virada deve pagar um prêmio de 280 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.000, que será sorteado no último dia do ano. A probabilidade de acertar os seis números é de uma em 50 milhões.

É difícil, mas não impossível. As chances de o sorteio não ter nenhum acertador é praticamente zero, segundo o matemático José Dutra Vieira Sobrinho. “A probabilidade é de apenas 0,5%. Deve ter algum acertador.”

Dutra diz que não gosta de comparar as chances de ganhar na Mega-Sena com a probabilidade de queda de raio ou de avião, por exemplo. “Se a pessoa mora no deserto, a chance de cair um raio nela vai ser quase zero. Esse tipo de comparação não faz muito sentido.”

Para o matemático, é mais relevante mostrar ao apostador quanto ele vai ganhar, já que a chance de acertar sozinho também é pequena. “A maior chance é de que o prêmio saia para de quatro a sete apostas. Sabendo quantos vão acertar, dá para saber quanto cada um vai receber.”

Segundo ele, a quantidade de acertadores varia de acordo com os números sorteados. Em 2004, por exemplo, 15 apostas do Nordeste acertaram a Mega-Sena, levantando suspeitas sobre o sorteio. Após investigação, segundo Dutra, descobriu-se que os números sorteados tinham sido tirados de um biscoito chinês da sorte.

Outro caso inusitado ocorreu no sorteio 309, realizado em 2001. Cinco dos seis números sorteados foram idênticos ao da premiação 308, o que fez com que muitas pessoas acertassem a Quina. “Isso mostra que não existe muito critério, é muito pessoal”, diz Dutra.

Dutra diz que tem um amigo que adota a estratégia de apostar dezenas acima de 30 para elevar as chances de acertar sozinho. “Porque 60% das apostas são de números de 1 a 30, pois as pessoas utilizam a data de nascimento.”

Para mostrar o grau de dificuldade de acertar a Mega-Sena, o matemático diz preferir fazer comparações com a Loteria Federal. A chance de acertar o primeiro prêmio da Loteria Federal é de uma em 100 mil. “Acertar a Sena é 500 vezes mais difícil do que ganhar o primeiro prêmio da Loteria Federal.”

A estratégia para elevar as chances de acertar a Mega-Sena é apostar mais, afirma o matemático. Mas é melhor fazer várias apostas de seis dezenas ou uma com mais dezenas> Dutra diz que é a chance de ganhar mais é apostando mais dezenas. “Com mais números na aposta, há a chance não apenas de fazer a Sena, mas também a Quina e a Quadra.”

As chances de ganhar aumentam conforme a quantidade de dezenas apostadas. Para quem se dispõe a fazer uma aposta de 15 dezenas por 17 mil reais a chance é de uma em 10.000. Mas quem vai gastar tudo isso? Dutra sugere recorrer aos bolões. “Na minha família sempre fazemos bolões. É melhor todos ganharem e ficarem ricos juntos do que só um ganhar. Tudo isso tem que ser encarado como diversão.”