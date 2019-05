Mega-Sena sorteia hoje prêmio histórico de R$ 275 milhões

Quem acertar seis dezenas neste sábado, 11, pode levar pra casa 275 milhões de reais, maior prêmio do ano da Mega-Sena. O sorteio do concurso 2.147 ocorre às 20h na cidade de São Paulo. Este é o maior prêmio de concursos regulares da Mega-Sena e o terceiro maior incluindo concursos especiais, como a Mega da Virada.

Segundo a Caixa Econômica Federal, caso o ganhador coloque o prêmio na poupança, receberá mais de 1 milhão de reais em rendimentos mensais (1.021.625 reais).

Para concorrer à bolada, é necessário fazer as apostas até às 19h em qualquer casa lotérica. O valor da aposta de seis números é de 3,50 reais. Os apostadores também podem fazer o jogo pelo Portal Loterias Online, no valor mínimo de 30 reais. Clientes da Caixa Econômica Federal também conseguem fazer a aposta pelo internet banking de qualquer valor.

Além do prêmio acumulado dos sorteios anteriores, o concurso deste sábado (2.150), por ter final 0, recebe um adicional de 22% no valor do prêmio, que é acumulado ao longo dos demais sorteios. Todos os concursos de final 0 e 5 recebem esse adicional.

O prêmio máximo vai para quem acertar as seis dezenas sorteadas, mas quem faz a quina (cinco números) e a quadra (quatro) também é contemplado

Até o momento, o maior prêmio pago em 2019 foi do concurso 2.131 da Mega-Sena, de 78,9 milhões de reais, para um apostador de Gravataí. O sortudo levou o prêmio ao fazer uma aposta simples, de 3,50 reais.

Maiores prêmios

Esse é o maior prêmio em concursos regulares da Mega-Sena. Antes deste concurso, o maior prêmio já pago foi em novembro de 2015, quando um apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.764 e levou para casa um total de 205,3 milhões de reais. Na história, o maior prêmio é o da Mega da Virada de 2017, que sorteou cerca de 307 milhões de reais. No concurso, 17 apostas dividiram o dinheiro e levaram mais de 18 milhões de reais para casa. Confira o ranking: