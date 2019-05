Mega-Sena acumula mais uma vez e pode pagar R$ 275 milhões

A Mega-Sena acumulou mais uma vez e deve pagar o maior prêmio regular da história da loteria no próximo sorteio, de R$ 275 milhões. As dezenas sorteadas na noite desta quarta-feira, 8, em São Paulo, foram: 21-23-37-44-46-48.

A quina teve 496 ganhadores, que vão embolsar cada um R$ 35.200,20. Outras 32.880 apostas acertaram a quadra, e vão ganhar, cada uma, R$ 758,57.

É o 14º concurso consecutivo que não tem um vencedor. A última vez que alguém acertou os seis números foi no dia 20 de março, quando uma aposta de Salvador ganhou R$ 32,7 milhões.

Se excluirmos a Mega da Virada, o sorteio que será realizado neste sábado, 11, vai dar o maior prêmio da história da Mega-Sena no Brasil.

As apostas da Mega-Sena custam R$ 3,50 e podem ser feitas até às 19h, no horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país. Os apostadores também podem fazer o jogo pelo Portal Loterias Online. Clientes da Caixa Econômica Federal também conseguem fazer a aposta pelo internet banking.