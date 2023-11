MEC promete nova data de prova do Enem a prejudicados pelas chuvas

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou neste domingo, 5, que os estudantes eventualmente prejudicados pelas chuvas que atingem várias regiões do país nos últimos dias poderão realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em dezembro. Ele ainda disse que o apagão em São Paulo decorrente dos temporais também foi resolvido.

Devido ao temporal de sexta-feira, milhões de pessoas ficaram sem luz no Estado de São Paulo. Segundo balanço divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), há ainda 1,2 milhão de paulistas sem energia elétrica até agora.

A edição de 2023 do Enem teve quase 4 milhões de inscritos. Os candidatos realizaram neste domingo a primeira fase da prova. Santana também garantiu que não houve qualquer tipo de interferência do governo na elaboração do teste. “Não haverá, nem houve nenhuma interferência por parte do governo em relação a isso”, destacou.

A segunda fase do Enem está prevista para acontecer no dia 12 de novembro. Em visita à sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o presidente Lula afirmou que 100% das escolas onde o Enem estava sendo aplicado tinham energia elétrica.