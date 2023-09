Marinha lança aplicativo que permite monitorar embarcações em tempo real

Um aplicativo para smartphones desenvolvido pela Marinha do Brasil promete incrementar a segurança de navegadores no mar e no interior do país através do monitoramento das embarcações em tempo real. O app NAVSEG, disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS, permite que o condutor de qualquer veículo marítimo informe o seu plano completo de viagem às autoridades, que poderão assim acompanhar todo o trajeto de navegação e acionar os serviços de resgate imediatamente em caso de emergência.

“A princípio, o NAVSEG é voltado a usuários amadores, mas também é adequado para pescadores e condutores de navios de transporte de cargas, passageiros e de turismo náutico”, explica o vice-almirante Sergio Renato Berna Salgueirinho, diretor de Portos e Costas da Marinha. “Se houver uma necessidade de socorro, a Marinha já sabe onde a embarcação estará, o que vai poupar tempo precioso para o atendimento”. O aplicativo é resultado de uma parceria entre técnicos da Força Naval e o Ministério do Turismo.

De acordo com a Marinha, os clubes náuticos e marinas cadastrados no aplicativo também serão notificados sobre o início e o fim das viagens de cada usuário. Além de facilitar a comunicação com as autoridades marítimas, o app ainda elimina a necessidade de entregar fisicamente o documento de “aviso de saída” a essas instituições.

O velejador Bernardo Arndt, que tem 50 anos de experiência em navegação e foi o primeiro condutor a utilizar o NAVSEG, vê a iniciativa da Marinha como um grande avanço tecnológico. Após testar o sistema em uma viagem entre Angra dos Reis (RJ) e a capital fluminense, ele foi contatado pelas forças marítimas e recebeu imagens do monitoramento integral de seu trajeto. “Há muito tempo, nós queríamos um dispositivo que nos conectasse diretamente com a Marinha de uma maneira simples, e para nós é um grande conforto contar com essa segurança”, afirma.

O NAVSEG está disponível para download gratuito nas lojas virtuais Google Play (Android) e Apple Store (iOS).

