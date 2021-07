Manifestantes voltam às ruas para pedir impeachment de Bolsonaro

Milhares de manifestantes voltaram a se reunir nas ruas, em atos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na manhã desse sábado, 24. Segundo os organizadores, estão previstas manifestações em, pelo menos, 405 cidades, em todos os estados. Entre as capitais cujas manifestações já ocorreram estão Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Belém, Palmas, Teresina, Goiânia, Campo Grande, João Pessoa, Maceió e Boa Vista. Em São Paulo a concentração deve começar por volta de 15hs na Avenida Paulista. Os protestos foram convocados por centrais sindicais, movimentos sociais e estudantis e partidos ligados à esquerda. Não foram registrados, até o momento, qualquer caso de violência. A maioria dos participantes usou máscaras faciais para impedir o contágio pelo coronavírus, mas houve pontos com aglomerações, apesar dos avisos para manter distanciamento social.

As manifestações acontecem três semanas após os últimos atos contra o governo e pedem o impeachment do presidente da República, intensificação da vacinação e manutenção e aumento no valor do auxílio emergencial.

No Rio de Janeiro, uma passeata ocupou duas das quatro pistas da Avenida Presidente Vargas, no centro, e marchou em direção à Praça da Candelária. Em Palmas, Tocantins, cruzes foram colocadas ao longo da principal avenida da cidade para homenagear as vítimas da Covid-19. Um caixão gigante com a frase “Fora Bolsonaro” foi o principal destaque da marcha em Recife. Cidades do exterior, como Viena, na Áustria, Berlim, na Alemanha, e Tóquio, no Japão. Na sede dos Jogos Olímpicos, uma faixa, colocada em frente a um dos principais cartões postais da capital japonesa, trazia a frase “Jail Bolsonaro” , um trocadilho com o nome do presidente e a palavra “cadeia”, em inglês.