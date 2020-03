Manifestação por Marielle ocorrerá um dia antes de ato pró-Bolsonaro

O fim de semana dos dias 14 e 15 de março promete ser movimentado. No sábado 14, manifestantes sairão às ruas para lembrar os dois anos da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O ato está sendo convocado por partidos de esquerda, como PSOL e PT, e pelo Instituto Marielle Franco, gerido pela família da parlamentar. No domingo 15, movimentos de direita, como Nas Ruas, Avança Brasil e São Paulo Conservador farão um protesto em defesa do governo Bolsonaro contra a “chantagem” e o “parlamentarismo branco” do Congresso Nacional.

Uma série de manifestações pela memória de Marielle também aconteceu em 14 de março de 2019, quando fez um ano do assassinato. Na ocasião, houve manifestações no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Alagoas. Neste ano, o ato também incorporará gritos contra o presidente Jair Bolsonaro, como foi explicitado pelo presidente do PSOL, Juliano Medeiros.

“Exigir justiça e exigir verdade é também lutar em defesa da democracia e do estado democrático de direito”, disse Medeiros, acusando o presidente de ter relação com as milícias do Rio de Janeiro e de “estimular o ódio e a violência”.

A principal pauta do ato, no entanto, é cobrar respostas do poder público sobre o assassinato da vereadora e do motorista ocorrido no dia 14 de março de 2018. Até agora, duas foram presas pelo crime – os ex-policiais Ronnie Lessa, suspeito de ser o autor dos disparos, e Elcio de Queiroz, acusado de dirigir o carro em que estava o atirador. Os dois negam. Não houve por enquanto nenhuma denúncia e as autoridades ainda não sabem quem foi o mandante do crime.

Os locais dos dois protestos ainda não foram anunciados, mas é possível que em algumas cidades ocorram nos mesmos lugares, como em São Paulo, na Avenida Paulista.

Tanto o protesto do dia 14 como o do dia 15 já haviam sido marcados desde o início do ano. Os dois ganharam fôlego agora após Bolsonaro manifestar apoio ao protesto de domingo em grupos privados de WhatsApp. A revelação gerou uma crise no Parlamento, que interpretou o ato do presidente como uma declaração de guerra do Executivo ao Legislativo. A esquerda, por sua vez, viu nisso uma oportunidade de inflar o ato em homenagem a Marielle e outras duas manifestações marcadas para o dia 8 e 18 de março – o primeiro no Dia Internacional das Mulheres e o segundo das centrais sindicais.