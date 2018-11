MA: quadrilha estimada em 100 pessoas ataca cidade de Bacabal

A noite do último domingo 25 foi marcada por violência na cidade maranhense de Bacabal, localizada a 246 km da capital São Luís. O governador do Estado, Flavio Dino (PCdoB-MA), confirmou que há mortos, feridos e presos após tiroteio entre criminosos e policiais. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão divulgará números oficiais apenas após a conclusão do balanço das ações – porém, de acordo com relatos de moradores em redes sociais, há pelo menos três mortos entre as estimadas 100 pessoas que participaram da ação. Segundo as fontes oficiais, o objetivo do bando era assaltar uma agência do Banco do Brasil.

Testemunhas relatam que outros estabelecimentos da cidade, incluindo agências de diferentes bancos e uma delegacia, também foram atacadas antes da fuga do grupo – que se deu por volta das 3h desta segunda-feira (horário local). Em suas redes sociais, o governador declarou que a quadrilha chegou ao município em carros com placas de outros Estados. O contingente policial teve que ser reforçado com efetivo de cidade vizinhas e o comandante-geral da PM se deslocou ao local.

Os incidentes fizeram Bacabal chegar aos Trend Topics do Twitter e diversas imagens e vídeos foram publicados:

Bacabal – MA, sendo vítima de mais 100 bandidos que invadiram a cidade, cercaram os quartéis, estão atirando nos Transformadores de energia, população em pânico! Deus tem misericórdia! pic.twitter.com/Pa3m2rS9Vc — Lucas Ferreira🔰#MovimentoEnDireitaImperatriz (@lucaasaferreira) November 26, 2018

CHOCADA! Os bandidos fugindo depois de terem aterrorizado Bacabal. Assaltaram Banco do Brasil e Caixa, gente? Eles queimando carros para interditar a ponte na entrada da cidade. Parece coisa de filme de Hollywood. pic.twitter.com/TbExi5Xfv9 — Paulo Buuh (@PauloBuuh) November 26, 2018

Fuga de um dos grupos de assaltantes em Bacabal… pic.twitter.com/WD0iDrBdWS — Clêmisson Cesário⚔️🇧🇷⚔️ (@clemissoncesari) November 26, 2018

Quase 2 HORAS de tiroteio no quartel, explosões a bancos, incêndios em carros da polícia, reféns, 1 civil e 3 bandidos mortos, os demais saíram de boa escoltando o caminhão cheio de dinheiro e não apareceu um helicóptero em Bacabal?@FlavioDino, explica aí p/ que serve o GTA PM? — Clêmisson Cesário⚔️🇧🇷⚔️ (@clemissoncesari) November 26, 2018

Resultado após o tiroteio de madrugada em Bacabal – MA. pic.twitter.com/6huIscV1ss — Lucas Ferreira🔰#MovimentoEnDireitaImperatriz (@lucaasaferreira) November 26, 2018

Infelizmente parece que o cangaço voltou. As notícias de #Bacabal estão aterrorizantes. E pensar que conheço gente que louva essa raça e ainda inventa histórias deles como heróis nacionais em livros e quadrinhos. — Daniel Monteiro (@AutorDaniel) November 26, 2018

Eu nasci em bacabal e minha família de parte de mãe mora lá, tá todo mundo no pânico gente qq tá acontecendo — lupita straße (@wtfmondler) November 26, 2018

Acho que nem todos foram embora não, se assaltaram ontem é pq tavam e Bacabal ou por perto, se forem inteligente vão só voltar pro esconderijo e ficar até baixar poeira — fabs (@whofabs) November 26, 2018

Chega na cidade de bacabal no maranhao reforcos contra troca de tiro com 100 bandidos contra pms pic.twitter.com/vVzVLLLpIn — Wilsonr2d12 (@Wilsonr2d121) November 26, 2018