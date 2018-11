Chuva deixa o Rio de Janeiro em estágio de atenção

As chuvas fortes que caíram no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, 26, deixaram a cidade em estágio de atenção. Segundo o Centro de Operações da prefeitura, a cidade entrou em atenção às 23h40 do domingo, 25. Riscos de deslizamentos de terra provocaram o acionamento de sirenes de alerta em três comunidades da região de Jacarepaguá no início da madrugada e em duas da zona sul (Chapéu Mangueira/Babilônia e Cabritos) já pela manhã.

Pontos de alagamento foram registrados em várias regiões da cidade. A chuva foi mais forte na região do Leblon, Rocinha e Jardim Botânico. Na Rocinha, chegou a chover 32 milímetros (mm) das 6h30 às 7h30 de hoje.

Na Barra da Tijuca, um jacaré foi visto pela madrugada em um bolsão d´água e quase foi atropelado por diversos momentos. O animal foi levado pela força da água de rios, que se juntaram à correnteza advinda da chuva. Ele se escondeu embaixo de um carro e acabou resgatado.

Jacaré que estava em um dos bolsões de água é resgatado na Avenida Ayrton Senna, zona oeste do Rio de Janeiro, após quase ser atropelado

A cidade formou bolsões de água com cerca de um metro de altura em diversas regiões da cidade. Nesta segunda-feira, ainda há uma previsão de chuvas médias e fortes. Na manhã do Rio, os alagamentos geraram 225 km de congestionamento.

(com Agência Brasil)