Lula inaugura IMPA Tech no Rio: ‘Gol de bicicleta da educação’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inaugurou, nesta terça-feira, 2, o IMPA Tech, primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, na cidade do Rio. Ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD), ele ressaltou a importância de investimentos no setor contra o “negacionismo e o crime organizado” e classificou a entrega da faculdade como um “gol de bicicleta” da educação. A afirmação foi uma analogia ao que o petista classificou como o momento mais bonito do futebol, ao citar o inventor do movimento, o ex-jogador carioca Leônidas da Silva.

“Educação não é um privilégio para ricos. é um direito de todos. Não é gasto, é investimento”, disse Lula, que completou: “Não é admissível que o presidente da República veja no jornal que há 480 mil crianças desistindo do estudo porque têm que ajudar em casa. Se não investirmos em educação, vamos entregar nossos jovens de graça para o crime organizado”.

Em seu discurso, Lula também tratou da importância do ensino contra a desinformação. “Vivemos momento delicado na história do Brasil. Tenho 78 anos e não conheci nenhum momento de negacionismo, ódio e fake news como a gente vive hoje”, afirmou.

Aliado recorrente do petista nos últimos meses, Paes destacou o “amor pelo Rio” do presidente. O evento mais recente em que estiveram juntos foi no fim de fevereiro, na inauguração do Terminal Gentileza, um terminal integrado na região Central da capital fluminense. O prefeito também citou a chegada do instituto à região portuária da capital fluminense, chamada por ele de “Porto Maravalley”, parte do Porto Maravilha, onde também há construções do Minha Casa, Minha Vida.

“Esse hub de tecnologia vai liderar essa inovação no Brasil. Se soma a outras iniciativas da Prefeitura que têm como objetivo impulsionar o Rio pelo Brasil. O Porto Maravalley vai movimentar e dar mais vida a esta região do Porto Maravilha. Até 2025, teremos quase 40 mil moradores aqui. Com persistência, é possível fazer a região dar certo”, projetou Paes.

Além de Lula e da primeira-dama, Janja da Silva, também estiveram presentes os ministros Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Anielle Franco (Igualdade Racial), Camilo Santana (Educação), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), além de deputados federais e secretário do município.

Investimento em tecnologia

A cerimônia celebrou o início do primeiro período do bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação.

Financiado pelo governo federal, o instituto é fruto de uma parceria com a Prefeitura do Rio. Para 2024, serão destinados R$ 18,7 milhões em recursos federais para o espaço, que tem 10 mil metros quadrados. O município também comprou comprou 60 apartamentos que vão atender os alunos da faculdade, além de custear diárias de hotéis aos estudantes, enquanto os imóveis não ficam prontos.

O curso é gratuito, e serão atendidos 100 alunos no primeiro ano, podendo chegar a 400 alunos ao fim de quatro anos. Também vai haver apoio financeiro do Governo Federal, com bolsa de R$ 500 e auxílio-alimentação de R$ 1.290 por mês. Durante o curso, os estudantes serão capacitados com formação teórica e prática sólida em matemática da tecnologia e inovação para o mercado de trabalho.

Maratona no Rio

Mais uma vez no Rio, Lula dá sequência a uma maratona no estado, o campeão de visitas do chefe do Planalto neste ano. Em menos de dois meses, desde a primeira agenda no dia 6 de fevereiro até aqui, foram sete compromissos, a maioria na capital fluminense. A lista, agora, cresce para dez: além da inauguração do IMPA Tech, o presidente vai anunciar uma obra na cidade de Niterói (RJ) e participar da filiação ao PT da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Nesses três primeiros meses de 2024, nenhum estado teve mais visitas presidenciais que o Rio de Janeiro. Ao todo, foram quatro dias e sete compromissos, entre anúncios de obras com verbas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançamento de um pacote de investimentos culturais com a Petrobras e uma agenda no Complexo Naval da Marinha, em Itaguaí, com a presença do presidente francês Emmanuel Macron.

O destino preferido de Lula, no entanto, foi a capital do estado: já foram quatro eventos na cidade do Rio, três deles ao lado de Eduardo Paes. O prefeito é candidato à reeleição neste ano e tem no presidente um de seus principais aliados. Depois do estado fluminense, aparecem São Paulo, com três eventos na agenda oficial, antes de Minas Gerais (2), Rio Grande do Sul (2), Pernambuco (2), Pará (2), Bahia (1) e Ceará (1).

Olho na vice

Ao lado de Paes, um dos desafios de Lula será convencer o prefeito, pré-candidato à reeleição, a dar o posto de vice em sua chapa para o PT. A tarefa é tratada com descrença por membros do partido no Rio, já que a tendência é que Paes escolha alguém de seu círculo mais próximo. O favorito é o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ).

Diante da importância do estado para o PT, e para a conjuntura do Brasil, a Executiva Nacional petista escalou o presidente para tratar diretamente do tema com Paes. “Estive com o prefeito na semana passada e ele me reafirmou isso. Que está dialogando diretamente com o presidente e que o que fosse bom para ambos seria definido. A gente torce muito para que isso aconteça com o PT indicando o vice”, diz o presidente municipal do partido no Rio, Tiago Santana.

Niterói e Anielle

Às 15h, atravessa a ponte para a cidade de Niterói, onde vai anunciar o início das obras de dragagem do Canal de São Lourenço. Lá, estará ao lado do prefeito local, Axel Grael (PDT), e de seu secretário de Governo, Rodrigo Neves (PDT), ex-mandatário que pretende retornar ao posto com o pleito deste ano. O PT local deve apoiar a candidatura de Neves na cidade — ou seja, o evento será uma espécie de palanque antecipado na única cidade do estado em que o petista venceu Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

O último compromisso será já no início da noite, mais uma vez na cidade do Rio. Lá, Lula e Janja participam do ato de filiação de Anielle Franco ao PT, no Circo Voador. Ela tem na primeira-dama, Janja da Silva, uma das principais entusiastas para que ocupe a vice na chapa de Paes, o que é tratado como improvável. O evento também terá simbolismo especial, pouco mais de uma semana depois da Polícia Federal prender os suspeitos de terem mandado matar a irmã da ministra, Marielle Franco.