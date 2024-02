Lula destaca investimentos no Rio: ‘Nenhum presidente fez mais que eu’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu sua série de eventos no Rio nesta terça-feira, 6, na cidade de Magé, na Baixada Fluminense. Ao lado do prefeito do município, Renato Cozzolino (PP), e do governador do Rio, Claudio Castro (PL), Lula inaugurou dois conjuntos residenciais, construídos com recursos do programa federal Minha Casa, Minha Vida. E destacou o investimento feito ao longo de seus três mandatos no estado, que em 2022 preferiu Jair Bolsonaro por 56% dos votos a 44%. “Duvido que na história do país um presidente da República já investiu mais no Rio de Janeiro do que eu de 2003 a 2010. Voltei, e vamos investir no Rio mais do que qualquer outro presidente já investiu”, prometeu.

O recado foi direcionado pelo presidente a Cláudio Castro. Filiado ao PL, o governador apoiou de maneira tímida Bolsonaro no último pleito e, mais uma vez, foi vaiado pela população presente na cerimônia de entrega das casas, como já havia acontecido com o ex-ministro e governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, na última semana. Os gritos contrários ao governador aumentaram no início de seu discurso, mas reduziram à medida que Lula pedia palmas ao governador, que fez acenos ao petista. Seus partidos estarão em lugares opostos na eleição municipal deste ano, especialmente na capital.

“As eleições definitivamente acabaram. E temos que trabalhar junto, fazer o que fizemos quando fomos eleitos. Gostando ou não gostando, estamos aqui. Independente de coloração política”, disse Castro, que parabenizou o presidente pela volta do Minha Casa Minha Vida.

A meta do Ministério das Cidades e do presidente Lula é construir 2 milhões de casas até 2026.

Novos institutos federais no estado

No seu discurso, Lula quebrou o protocolo e anunciou a construção de um Instituto Federal em Magé, junto à promessa de retornar à cidade pra inaugurá-lo. “Vai ter uma nova escola aqui perto. Quero anunciar, prefeito, que até 2026 você vai ter aqui em Magé um Instituto Federal para você formar os meninos. Quero voltar aqui em Magé pra inaugurar esse instituto”, disse.

Continua após a publicidade

Em seguida, Lula projetou suas próximas agendas na cidade — ele permanece no Rio até amanhã, antes de ir a Minhas Gerais — e anunciou a construção de institutos federais em outros cinco locais: as cidades de Belford Roxo, São Gonçalo e Teresópolis, além das favelas do Complexo do Alemão e da Cidade de Deus, na capital carioca.

Parceria com prefeito do PP

Segunda cidade com mais templos religiosos no Brasil, conforme levantamento do demógrafo José Eustáquio Alves com dados do Censo 2022, Magé, como grande parte da Baixada Fluminense, tem grande influência do voto evangélico. Não atoa, o prefeito da cidade, Cozzolino, fez discurso marcado por expressões cristãs, em meio a acenos a Lula e a agradecimentos pelo incentivo federal.

“Bom dia meu povo de Deus”, começou o prefeito, antes de emendar: “Esta é a maior entrega da minha gestão. As obras estavam quase prontas, paradas desde 2011. Tivemos que ter o senhor novamente como presidente da República para dar moradia para mais de 830 famílias”.

Ligado ao deputado federal, também do Progressistas, Dr. Luizinho, parlamentar mais votado da cidade, Renato Cozzolino é mais próximo ao grupo do governador Cláudio Castro, correligionário de Jair Bolsonaro. Castro, no entanto, tem evitado se atrelar à imagem do ex-presidente ao longo de seu mandato e, mais uma vez, permaneceu todo o tempo com destaque ao lado de Lula.

Continua após a publicidade

“Não o conhecia, prefeito, mas vi sua cara. É muito gente boa. Que Deus o abençoe e que tenha mandato. Não perguntei qual o partido do senhor e nem quero saber”, disse Lula, antecipando o pleito deste ano.

“Rio não nasceu para o crime organizado”

Situados em uma região mais afastada de Magé, que tem cerca de 230 mil habitantes, os conjuntos, batizados de Lírio do Vale e Lótus, reúnem 832 apartamentos, em uma parceria entre a prefeitura local e o governo federal.

Nas ruas que permeiam o condomínio, no entanto, é possível ver nas paredes recados de uma facção criminosa. O recado teve a resposta do presidente no palanque.

Esse país não nasceu pra sair nas páginas polícias ou ser dominado pelo crime organizado. A maioria dos cariocas é gente de bem”, disse. “Um beijo no coração. Que Deus abençoe todos vocês”, encerrou.

Continua após a publicidade

A próxima parada de Lula é, ainda na Baixada Fluminense, na cidade de Belford Roxo. Lá, o presidente participa da cerimônia de lançamento de obras de um Instituto Federal e de um hospital oncológico. O município é comandado por Waguinho (União), aliado político do presidente e marido da ex-ministra do Turismo, Daniela Carneiro. O prefeito teve papel importante junto ao eleitorado evangélico, ao pedir votos para Lula na cidade há dois anos. Na cidade, são 4,5 templos para cada 1.000 habitantes.