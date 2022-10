Lula decide faltar a debate promovido por VEJA e pool de veículos

Atualizado em 18 out 2022, 14h36 - Publicado em 18 out 2022, 13h59

Na próxima sexta, VEJA faria, em parceria com SBT, CNN Brasil, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado, o segundo debate presidencial entre Lula e Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição.

Jair Bolsonaro confirmou presença no evento de sexta. Lula, no entanto, informou nesta terça-feira que não irá comparecer aos estúdios do SBT para enfrentar seu oponente no debate.

O petista repetirá o comportamento visto no primeiro turno, quando também se recusou a discutir propostas para o país no evento organizado por VEJA em parceria com os demais veículos. A justificativa para a falta é a agenda de campanha.

Bolsonaro, diante da conduta de Lula, será então sabatinado pelo conjunto de veículos organizadores do debate.