Os traumas e a luta por justiça de uma vítima de abuso de um padre

Lucas Grudzien tem 22 anos de idade. Desde 2009, convive com a dor, angústia e frustração de ter sido vítima de abuso por parte de um padre — amigo de sua família e considerado como um exemplo a ser seguido. Nascido na periferia do Guarujá, litoral de São Paulo, desde pequeno frequentou a igreja com seus pais, uma dona de casa e um militar. Familiarizado com o ambiente sacerdotal e com expectativa de seguir carreira religiosa, aos 12 anos o menino se matriculou em um urso de formação de coroinha. Tudo corria bem na rotina casa-escola-igreja até a chegada de um novo pároco, tido como “mais jovem e moderno”, para tomar conta da Igreja Comunidade São João Batista. O nome dele: Edson Felipe Monteiro Gonzalez, então com 29 anos. Sabendo da devoção e participação da família Grudzien na igreja, o padre Felipe, como é conhecido, foi até a casa deles com uma proposta irrecusável: convidar Lucas para trabalhar na casa paroquial. O garoto cursava o início do ensino médio e agarrou a oportunidade, até para poder ajudar os pais com as contas. A sua atribuição: organizar a documentação da igreja.

Semanas após o início do expediente, realizado no período da tarde, padre Felipe chamou o seu novo funcionário para ver um filme na sala da casa paroquial depois que todos tinham ido embora. Para isso, Lucas teria de faltar à escola — o próprio padre ligou para a mãe do garoto para dizer que ele faltaria ao colégio por estar com excesso de trabalho. O padre, então, ligou para a sua mãe para dizer que o menino estava sobrecarregado com excesso de trabalho e precisaria faltar à escola.

O filme escolhido pelo religioso foi Resident Evil, ficção teen ligada ao universo de zumbis, bastante popular entre jovens. “Após alguns minutos do início, o padre pediu para eu ir até o mesmo sofá onde ele estava”, lembra Lucas. Foi quando o primeiro contato físico começou. O sacerdote colocou a mão em cima da barriga, subiu a camiseta e alisou o peito do jovem então com 14 anos. “Eu me levantei assustado e saí correndo”, lembra Lucas, que saiu de lá com lágrimas e suor nas mãos. O garoto até então nunca havia beijado ninguém. Aquele seria o primeiro de muitos ataques.

O coroinha Lucas ao lado de Padre Felipe na ocasião do casamento de Maria Antonieta Brito, então prefeita do Guarujá, em dezembro de 2012: terapia para vencer o trauma

Os pedidos para permanecer após o expediente aumentaram, perdendo aula e sem a presença de outro funcionário da paróquia. Sempre acompanhado do adolescente de 14 anos, padre Felipe gostava de assistir desenhos infantis do Cartoon Network, com predileção por Adventure Time. Após molestá-lo, o religioso dizia: ‘isso tudo fica entre nós, não conte nada aos seus pais’. Os toques evoluíram. “Desde que entrou na igreja, o padre Felipe me perguntava se eu já tinha beijado menina ou menino. Eu era novo, sem nenhuma experiência, e ele me falava para experimentar as duas coisas para poder escolher.”

O primeiro ato sexual foi na sala paroquial, em um anexo da igreja. Após terminar, o padre disse: ‘Lucas, nós só assistimos filme, viu? Deus sabe disso tudo’. A tentativa do padre ela tentar normalizar a situação até para o coroinha não contestar nada. No dia seguinte, o garoto foi conversar com o religioso, a quem se referia pela alcunha de “senhor”, com medo de sua família descobrir. O motivo do temor: sua cueca ficara suja de sangue. O padre pediu para o menino lavar a peça antes de colocá-la no cesto de roupas sujas. O segundo episódio foi ainda mais emblemático: após o ato, o padre Felipe foi celebrar uma missa tendo Lucas como seu coroinha. Predador e presa estavam em cima do altar, juntos, sem que a plateia de fies pudesse imaginar o pesadelo do adolescente.

A medida que os atos se intensificaram, Lucas deixou de ser o menino dócil e feliz. O comportamento mudou. “Meu filho passou a ficar respondão, a tirar notas baixas e a cabular aulas”, diz sua mãe, Claudete Aparecida Grudzien. Sem entender a mudança, os pais resolveram buscar auxílio para lidar com a situação e foram consultar justamente o padre Felipe. “Por desconhecimento, pedi ajuda a quem destruía minha família”, conta Claudete. Com medo que a verdade fosse descoberta, Felipe começou a pressionar Lucas para mantê-lo de boca fechada. “Você não pode confessar com nenhum outro padre, além de mim”, ordenou ao garoto.

Além de organizar a documentação da igreja, Lucas trabalhava na casa paroquial como coroinha, tendo participado de muitas celebrações especiais. Foi ele quem auxiliou o padre na ocasião do casamento de Maria Antonieta Brito, a prefeita do Guarujá, em dezembro de 2012. Fora as advertências do padre para o garoto não contar nada a ninguém sobre os abusos, a vítima e o abusador não falavam sobre o assunto. Quando começou a tomar consciência a respeito da violência que sofria, Lucas resolveu procurar o padre no confessionário. Foi a forma que encontrou para abordar o assunto com ele. Ao contar ao padre Felipe, dentro do confessionário, que estava sendo vítima de um homem (no caso, o próprio padre), o religioso encerrou a confissão.

Padre Felipe e Lucas, em cerimônia religiosa: ataque ocorridos na casa paroquial, quando todos os funcionários já tinham ido embora

Quase dois anos de abuso de poder e sexual depois, os pais de Lucas pegaram uma conversa entre o filho e o padre pelo Messenger no computador da casa. O papo de intimidade e coerção (o padre se referia ao menino como “viado” e pedia para deletar toda conversa entre eles) levantou a suspeita dos pais, que pressionaram o garoto para saber o que estava acontecendo. Com a ajuda do padre Felipe, Lucas fugiu de casa e, com 100 reais dados pelo religioso, tomou a balsa para ir até a casa de uma tia, localizada em uma cidade vizinha. Semanas depois, Lucas contou seu martírio aos pais. “O padre me deu carona até a balsa e me disse ao se despedir: ‘se eu fosse você, não voltaria mais para a casa’.

Passada a revolta e crises de choro de toda a família, começou então a fase de buscar Justiça. Lucas e seus pais fizeram um boletim de ocorrência e registraram uma denúncia ao Ministério Público. Sua mãe, Claudete Aparecida, procurou o vigário-geral de Santos para relatar o assunto, e escutou do religioso: ‘cuidado expor tudo isso, seu filho vai ficar conhecido como comida de padre’. Inconformada, Claudete enviou uma carta ao Vaticano. Após algumas semanas, foi chamada para um encontro com o bispo de Santos, Dom Tarcísio Sacaramussa, chefe do padre Felipe. “Logo que tomei conhecimento da denúncia, iniciei imediatamente a investigação prévia, em 2 de outubro de 2016, de acordo com as normas canônicas, e decretei o afastamento cautelar do padre do exercício do ministério sacerdotal. Toda a documentação relativa à investigação prévia foi enviada à Congregação para a Doutrina da Fé, em Roma, no dia 1 de novembro de 2016”, disse o bispo a VEJA.

O que a igreja considera uma punição, pode parecer muito pouco ou nada aos traumas causados a um adolescente vítima de padre. A conclusão do processo administrativo resultou na penalidade canônica de afastamento do exercício público do ministério. Hoje, o padre Felipe trabalha hoje diretamente ao lado do bispo, no departamento de patrimônio imobiliário da Igreja Católica. Ele segue recebendo salário e tem contato com o público.

Há fies que acreditam que a proteção ao padre se dá porque ele, adepto de um estilo carismático, conseguiu aumentar o dízimo arrecadado nos tempos em que comandava a Igreja Comunidade São João Batista.

Lucas Grudzien: padre deu carona e dinheiro para ele fugir da casa dos pais Lucas Grudzien: padre deu carona e dinheiro para ele fugir da casa dos pais

Lucas hoje estuda engenharia civil em uma faculdade de Santos e faz terapia com psicólogos desde os 16 anos. Seus traumas são muitos. Ele fica com a boca seca e mãos trêmulas quando lembra dos abusos do padre Felipe. Suas advogadas Dilene de Jesus Miranda e Andressa Fraga lutam para que o padre Felipe seja condenado por abuso sexual e expulso da Igreja Católica: “para nós, que atuamos na área do direito de famílias, o discurso da doutrina social da igreja, de que a família é a “célula vital da sociedade”, que deve ser protegida e receber tratamento prioritário, não é observado por alguns representantes da própria Igreja Católica, que se omitem diante de fatos graves praticados pelos párocos. Com isso, a instituição passa a ser vista como verdadeira cúmplice e corresponsável pelos danos perpetrados, por corroborar com a perpetuação destes abusos.

Ainda dizem as advogadas: “a família teve a confiança depositada na Igreja Católica quebrada por duas vezes. A primeira quando entregou seu filho ao Ministério do “Padre Felipe”, que se aproveitou dessa confiança para cometer os abusos. A segunda quando buscou amparo junto à Mitra Diocesana de Santos, mas ouviu do Vigário-Geral que se levassem o caso a diante o adolescente ficaria conhecido como “comida de padre”. Somente depois que a família procurou o Vaticano, o procedimento canônico foi instaurado. Mesmo assim, esperou por vários anos por uma resposta que nunca chegou, imperando a impunidade, já que ao invés de ser penalizado, Felipe foi premiado e hoje trabalha ao lado do Bispo Dom Tarcísio.”

Lucas mantém a fé em Deus, agora frequentando a Igreja Anglicana. “Eu busco a Justiça. Está na hora da igreja cumprir o seu papel. Enquanto o Felipe continua como padre e recebendo seus salários, minha família está despedaçada: meus pais separados e eu com muita dificuldade de manter em um relacionamento. Até hoje tenho dificuldade para compreender que isso foi culpa dele, acho que essa é a parte mais difícil para alguém que, como eu, sofre abuso.”