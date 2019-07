As novas denúncias contra padres acusados de pedofilia no interior de SP

Durante quase duas décadas, um dos maiores escândalos da Igreja Católica no Brasil ficou abafado. Ele envolve acusações graves a respeito do comportamento do padre Pedro Leandro Ricardo, suspeito de abuso de menores na cidade de Araras, no interior de São Paulo. Aproveitando-se de sua posição de líder religioso, o clérigo teria atacado seminaristas e coroinhas, em alguns casos, na própria sacristia. Na reportagem de capa da última edição de VEJA, seis vítimas falaram pela primeira vez sobre seus dramas. Essa história aterradora começou a sair das sombras em dezembro de 2018, quando a advogada Talitha Camargo da Fonseca e o produtor audiovisual José Eduardo Milani encaminharam um dossiê ao Vaticano. O padre acabou afastado e o bispo responsável pela diocese, dom Vilson Dias de Oliveira, renunciou ao cargo em maio. Ele é acusado de acobertar os crimes de Leandro Ricardo e de outros dois sacerdotes da região: Carlos Alberto da Rocha e Felipe Negro. Em troca do silêncio, de acordo com a denúncia, cobrava propinas dos párocos. As vítimas do padre Leandro foram ouvidas pela Polícia Civil em junho. O bispo Vilson é investigado por extorsão, enriquecimento ilícito e acobertamento dos casos de abuso sexual.

Depois da reportagem de VEJA, um novo inquérito foi aberto para apurar as denúncias que envolvem os clérigos Carlos Alberto da Rocha e Felipe Negro. “Espero que a Justiça comum, e não apenas a canônica, investigue e puna os autores dos crimes”, afirma Talitha Camargo da Fonseca. O advogado Roberto Tardelli passou a atuar como assistente de acusação. Na época em que trabalhava como procurador, cuidou do caso de Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos e seis meses de prisão pelo assassinato brutal de seus pais. Tardelli pleiteia uma indenização de 2 milhões de reais para cada vítima. “Temos de reparar vidas devastadas”, justifica.

JUSTIÇA – Stella e Camila, que também acusam o pároco: advogados querem indenização de 2 milhões de reais por vítima

Todos os suspeitos negam os crimes. Carlos Alberto reuniu recentemente ministros da eucaristia para se defender. O padre Diego Rodrigo, citado por testemunhas como namorado de Leandro Ricardo, pediu por WhatsApp orações contra o que ele chama de “blasfêmia”. Em conversas privadas, alguns religiosos da região comemoram o fato de os casos estarem vindo à tona. Após tempos de acobertamento por parte da Igreja, vislumbram no escândalo uma oportunidade de a instituição fazer uma faxina em sua banda podre.

A reportagem de VEJA também encorajou novas denúncias. Morador de Pirassununga, outra cidade do interior paulista, V.A., hoje com 40 anos e pai de dois filhos, contou ter sido abusado por Leandro Ricardo. “Quando eu cursava seminário e tinha 18 anos, o padre Leandro me abraçava e pegava no meu pênis durante a confissão”, lembra. Certa vez, o jovem chegou a desferir um soco no sacerdote para se desvencilhar de um ataque. “Ele me encurralou contra a parede, e tive de fazer isso para escapar”, explica. V.A. é a sétima vítima do padre disposta a prestar depoimento à polícia e ao Tribunal Eclesiástico.

A biomédica Camila Juliana Jacinto está na relação das pessoas que já formalizaram denúncia contra o pároco. Ela tinha 14 anos quando sofreu o abuso. “Ele alisou minha vagina e me abraçou, encostando o pênis no meu corpo em algumas ocasiões”, diz Camila, hoje com 31 anos. A garota resistiu a esse e outros ataques. Acabou expulsa da igreja. “Leandro também tinha ciúme da minha amizade com seu namorado, o padre Diego.” A técnica administrativa Stella Kirstein Bezerra ainda não se reconhecia transexual quando, aos 13 anos, o padre Lean­dro tentou tirar a calça dela na sacristia, depois de passar a mão sobre seu corpo. “Durante um tempo, fiquei com nojo de mim”, conta. Agora, finalmente, há uma chance real de esses abusos serem punidos pela Justiça.

