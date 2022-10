Leia a íntegra da decisão de Moraes sobre Bolsonaro e as rádios

Com 13 páginas, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, desconstroi a denúncia da campanha de Jair Bolsonaro sobre o suposto boicote de rádios a inserções do presidente durante o horário eleitoral.

Como o Radar mostrou há pouco, o ministro rejeitou o pedido da campanha citando uma série de regras da Justiça Eleitoral e ainda determinou que o episódio seja investigado como uma tentativa da campanha bolsonarista de tumultuar a eleição.

Leia a íntegra da decisão.