Julgamento que pode cassar Claudio Castro é retomado pelo TRE-RJ

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio retomou, nesta quinta-feira, 23, o julgamento que pode cassar a chapa do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e de seu vice, Thiago Pampolha (MDB), além do presidente da Assembleia do estado, Rodrigo Bacellar (União). O trio é acusado de abuso de poder político e econômico, pela suspeita de ter contratado funcionários temporários na Fundação Ceperj e na Uerj, com uma folha de pagamento secreta e saques na boca do caixa, para atuarem como cabos eleitorais na eleição de 2022. Após um duro voto do relator, o desembargador Peterson Simão, que apontou a condenação dos políticos, a expectativa é de que o placar seja apertado.

Iniciado na última sexta-feira, o julgamento foi suspenso após o voto do relator, já que o desembargador Marcello Granado pediu vista. A tendência, contudo, é de que o resultado saia até o fim do dia, com os votos restantes. Ao todo, são sete julgadores. O TRE-RJ é formado por um colegiado misto, composto por três desembargadores, dois juízes e dois advogados. Conforme apurou VEJA, os réus esperam que ao menos dois membros votem pela sua absolvição: as magistradas Kátia Junqueira e Daniela Bandeira.

Relembre o caso

Na denúncia apresentada, o MPF pediu a cassação da chapa de Castro e Pampolha, além dos mandatos de Bacellar e dos parlamentares envolvidos. O órgão pediu ainda a inelegibilidade do grupo por oito anos, mas poupou o vice-governador, que ingressou na chapa de Castro já às vésperas da eleição. O nome inicialmente escolhido para o posto, Washington Reis, foi impedido de concorrer na ocasião pela Justiça Eleitoral.

As investigações, em um primeiro momento, estavam desmembradas em dois processos. O primeiro, uma denúncia movida pelo PSOL, chapa de oposição a Castro que tinha Marcelo Freixo como candidato ao governo do Rio em 2022, mirava o esquema de contratação de funcionários fantasmas na Fundação Ceperj, à época ligada à secretaria de governo do estado, chefiada por Bacellar. Tais contratados, em regime temporário, estariam atuando como cabos eleitorais do grupo político de Cláudio Castro, em vez de trabalharem nas devidas funções.

Já a segunda denúncia, esta conduzida pelo MPF, mirava ainda o mesmo esquema, feito por meio de contratações pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Segundo o documento, foram mais de 900 milhões de reais em contratos temporários, entre Ceperj e Uerj. Mais tarde, ambas as investigações foram unificadas e serão julgadas nesta sexta-feira.

Como votou o relator

Primeiro a votar, o relator, desembargador Peterson Barros, decidiu pela condenação dos réus — ou seja, pela cassação da chapa Castro-Pampolha, além de Bacellar. No caso da Ceperj, destacou o aumento do orçamento da instituição, que cresceu de 20 milhões de reais, em 2020, para 470 milhões de reais em 2022, ano eleitoral, como ressaltou. Barros ainda classificou como “ultrapassada” a forma como aconteceram os pagamentos dos funcionários contratados de maneira temporária, por dificultar a fiscalização, pela falta de transparência.

“Tudo foi muito bem planejado, obedecendo a sequência do calendário eleitoral”, disse Barros. “A fundação foi criada por lei. E por decreto, (Castro) modificou a finalidade da fundação completamente e injetou dinheiro público nesta no ano eleitoral na Ceperj. O decreto feriu o princípio da legalidade da Administração Pública, à medida que teve por finalidade única legalizar os ilícitos praticados, e os que seriam praticados a seguir”, completou o relator que, por outro lado, votou pela absolvição dos parlamentares e aliados políticos do trio.

O magistrado votou pela cassação da chapa Castro-Pampolha e do mandato de Bacellar. O vice-governador, diferente dos outros dois, foi poupado da inelegibilidade por oito anos e apontado a pagar multa no valor de 21,2 mil reais. O governador e o presidente da Alerj, por outro lado, terão multa no valor de 106,4 mil reais, caso o voto de Barros seja seguido pelos demais colegas no tribunal.

O que pode acontecer?

Caso todos os denunciados sejam cassados, incluindo o vice-governador, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio assumiria o comando do estado, com o compromisso de convocar novas eleições em noventa dias. Há a possibilidade, no entanto, em caso de condenação do governador e do presidente da Alerj, de Pampolha ser poupado no julgamento, se o TRE-RJ entender que ele não participou do esquema. Nesse caso, ele assumiria o Palácio Guanabara pelo restante do mandato. Se o TRE entender pela procedência da denúncia, no entanto, a tendência é que as partes recorram ao Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com efeito suspensivo, para que sigam em seus cargos até o fim do julgamento.

Além de Castro, Pampolha e Bacellar, o MPF pediu ainda a cassação de outros seis aliados políticos do governador: os deputados federais Áureo Ribeiro (Solidariedade) e Max Lemos (PDT), os deputados estaduais Léo Vieira (PL) e Bernardo Rossi (Solidariedade), além de Gutemberg Fonseca e Marcus Venissius Barbosa, ambos hoje sem cargo eletivo. O grupo inclui secretários e ex-secretários do governador.