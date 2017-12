Julgamento de Lula e pagamento a poupadores nas manchetes do dia

Julgamento de Lula no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) e acordo entre poupadores e bancos estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta quarta-feira. No Estado de S.Paulo, eventual condenação imposta no caso do triplex do Guarujá pode antecipar campanha presidencial de 2018. PT se queixa de perseguição, segundo o Globo. Indenizações, decorrentes de perdas com planos econômicos dos anos 1980 e 1990, são destaque na Folha de S.Paulo.

O Estado de S.Paulo

TRF-4 marca julgamento de recurso de Lula para janeiro

O TRF-4 marcou para 24 de janeiro o julgamento do recurso apresentado pelo ex-presidente Lula após sua condenação por ter supostamente recebido propina da OAS no caso do triplex do Guarujá. A eventual confirmação da condenação ou o sucesso do recurso de Lula influenciará na definição de candidaturas.

O Globo

Julgamento de Lula em janeiro antecipa quadro eleitoral

A sentença deverá sair antes do início do prazo de registro de candidaturas. Se for condenado em segunda instância, Lula será considerado inelegível pela Lei da Ficha Limpa, e terá de tentar recursos judiciais. Petistas acusam o TRF-4 de perseguição. Os tucanos acham que, se condenado, Lula “estará morto”.



Folha de S.Paulo

Acordo libera em 2018 até R$ 5 bilhões a poupadores

Depois de quase três décadas de disputas, bancos e poupadores divulgaram o cronograma das indenizações decorrentes de perdas de planos econômicos das décadas de 1980 e 1990 (Bresser, Verão e Collor2). Os pagamentos se estenderão por até três anos e injetarão aproximadamente R$ 12 bilhões na economia.

Valor Econômico

Oi apresenta novo plano com o apoio de credores

A diretoria da Oi apresentou seu novo plano de recuperação à 7ª Vara Empresarial do Rio para reestruturar dívida de R$ 64 bilhões. Esta é a primeira vez que uma proposta é percebida pela maioria dos credores como tendo chances de ser aprovada em assembleia, já marcada para terça-feira.

Jornal do Commercio

Poupadores vão receber até R$ 5 mil à vista

Pagamentos se referem a perdas dos planos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor 2 (1991). Cerca de 55% dos beneficiários têm até R$ 5 mil para receber do governo. Já quem tem valor superior vai levar até três anos para ser indenizado.