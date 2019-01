Jovem de 14 anos baleada após não aceitar namoro morre em Bebedouro

Uma garota de 14 anos morreu após ser baleada por recusar o pedido de namoro de um jovem de 20 anos em Bebedouro (SP). Natasha Rodrigues estava internada na UTI da Santa Casa de Barretos (SP) e não resistiu aos ferimentos na tarde de quinta-feira (3). Após ser confirmada a morte cerebral, seus órgãos foram liberados para doação.

A polícia tenta localizar o atirador, Deybson dos Santos, que fugiu após disparar contra a vítima. Segundo testemunhas, a adolescente chegou a ter um rápido relacionamento com o rapaz, que costumava frequentar uma igreja com ela. Depois disso, Santos teria passado a pressioná-la para que começassem a namorar.

Mensagens mostram o suspeito dizendo que a mataria caso não pudesse tê-la para sempre. Na tarde do último sábado (29), ele colocou a ameaça em prática ao procurá-la e, novamente, ouvir que ela não aceitava o seu pedido de namoro. Uma amiga, que conversava com a adolescente, contou que o atirador sacou uma arma e disparou contra o peito e o pescoço da vítima, que foi socorrida e acabou morrendo no hospital.

Santos fugiu entrando por uma mata e acabou perdendo o celular, localizado em uma rua do bairro Jardim Claudia. O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bebedouro, mas o jovem segue foragido. Ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça.