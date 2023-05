Jogador do Flamengo é investigado por fraude para tirar habilitação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou procedimento para apurar supostas práticas de fraude cometidas pelo jogador Matheus França, do elenco principal do Flamengo, para obter a carteira de habilitação. A 42ª Delegacia de Polícia recebeu informações do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) fluminense que apontam incongruências no período em que o atleta de 19 anos fez suas aulas, realizadas no ano passado. Ele teria completado as horas das aulas teóricas exigidas em dez dias, chegando a ter registros de 16 horas de duração em um único dia. De acordo com os dados, o jogador realizou um exame de direção no Rio, no entanto, ele estava na concentração para um jogo do clube em São Paulo, para o qual estava escalado.

O sistema do órgão apontou que, em todos os registros de digital – solicitados ao início das aulas-, a identificação de Matheus França não era aceita automaticamente. Era necessário um registro feito por perito. Os investigadores vão coletar informações sobre a auto-escola que prestou os serviços ao atleta para traçar os caminhos das diligências.