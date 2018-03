Inscrições para lista de espera do Prouni começam nesta sexta

O Ministério da Educação abriu as inscrições para a lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni). Os interessados precisam ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no último ano e atingido pelo menos 450 pontos nas médias das disciplinas e nota superior a zero na redação. As inscrições podem ser feitas no site do programa até a próxima segunda, 19 de março.

O resultado sai no dia 20 de março, mas, para garantir a bolsa, é preciso apresentar os documentos pessoais nas respectivas instituições nos dias 21 e 22. Caso o candidato não o faça, a bolsa é automaticamente cancelada. Ao todo, o Prouni oferece 242.987 bolsas de estudos em 2.976 instituições. Destas, 113.863 são integrais e outras 129.124 parciais.

Para concorrer à bolsa integral, o candidato precisa comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Além disso, os candidatos devem ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista em escola particular, mesmo que parcialmente. Como alternativa, portadores de necessidades especiais também podem se beneficiar. O programa ainda contempla professores da rede pública que estejam no exercício da profissão e que desejam uma vaga em cursos de licenciatura — nessa modalidade, não há especificações de renda.