Resultado do Enem 2017 está disponível para consulta

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou às 12h desta quinta-feira (18) os resultados do Enem 2017. Os 4,7 milhões de candidatos que fizeram a prova podem consultar a pontuação no exame no site da instituição (http://enem.inep.gov.br). Para acessar o resultado, será necessário informar o CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição.

Com a nota do Enem, os estudantes podem se candidatar às 239.601 vagas em 130 instituições superiores estaduais e federais participantes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições para o Sisu ficarão abertas de 23 a 26 de janeiro. Assim como a liberação das notas do Enem, as datas também foram antecipadas — o prazo anunciado anteriormente era de 29 de janeiro a 1º de fevereiro.

Para se inscrever ao Sisu, os estudantes devem informar a mesma senha cadastrada no momento de inscrição para o Enem. O Ministério da Educação informa que quem não se lembra da senha pode recuperá-la na Página do Participante.

A divulgação do resultado estava anunciada para as 11h desta quinta, mas foi adiada em uma hora. Os resultados dos participantes com menos de 18 anos, chamados de treineiros, serão liberados sessenta dias depois da divulgação regular. O mesmo prazo vale para os espelhos de correção das redações.

O Inep também anunciou as datas do Enem 2018, que será aplicado nos dias 4 e 11 de novembro. As inscrições serão feitas de 7 a 18 de maio.

Os estudantes podem usar o resultado das provas do Enem em processos seletivos para vagas no ensino público superior, pelo Sisu, para bolsas de estudos em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos(ProUni) e para obter financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).