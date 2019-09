Incêndio atinge prédio na Zona Sul do Rio de Janeiro

Em menos de uma semana, a cidade do Rio de Janeiro registrou pelo menos quatro incêndios. Desta vez, na manhã desta segunda-feira, 19, um apartamento na rua Humaitá, localizada no bairro de mesmo nome, foi completamente tomado pelo fogo. As chamas se espalharam pelo imóvel e chegaram a atingir apartamentos vizinhos, de cima e de baixo, por meio dos aparelhos de ar-condicionado. O Corpo de Bombeiros já chegou ao local.

Por volta das 11h30, os moradores eram retirados do prédio, habitado por muitos idosos. Um vizinho jogava baldes de água na tentativa de reduzir o estrago provocado pelo fogo.