Incêndio destrói prédio do Museu Nacional no Rio de Janeiro

Um incêndio de grandes proporções já tomou o subsolo e os três andares do Museu Nacional do Rio de Janeiro, localizado na Quinta da Boa Vista.

Os bombeiros foram acionados às 19h30 e às 20h20 estavam combatendo o fogo. Quase toda a parte interna foi destruída pelas chamas.

Inaugurado em 1818, o museu completou 200 anos em junho e tinha mais de 20 milhões de itens. Era a mais antiga instituição científica do Brasil e o maior museu de História Natural e Antropologia da América Latina.

“É uma perda irreparável para a humanidade. As peças que estavam lá tinham mais de 2000 anos. Estavam lá as peças das escavações arqueológicas patrocinadas pela Imperatriz Teresa Cristina na Itália, peças etruscas, de pompeia”, diz o historiador Paulo Rezzutti, autor de livros sobre a monarquia e que tinha sido convidado pelo Museu para uma palestra no próximo dia 7. “Isso só mostra que não existe uma política pública para o patrimônio histórico no Brasil.”

Os vigilantes que estavam no local disseram que viram um clarão no primeiro andar e em seguida saíram correndo. A causa ainda não foi descoberta.

Não foram registrados mortos ou feridos. O fogo começou depois do horário da visitação.

Imagens estarrecedoras do incêndio no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista no Rio. A história do nosso país sendo consumida pelas chamas! Que triste, meu Deus!😓😣😢 O Rio se tornou um cemitério de ideias, ações e progresso, tudo ali vira cinzas. Que tristeza ver o Rio assim.😣 pic.twitter.com/nqylfQaBNF — Ana Paula Vôlei (@AnaPaulaVolei) September 3, 2018

Uma parte do acervo não fica nesse prédio, então está preservado. Mas o que havia em exposição aparentemente foi todo consumido.

O presidente Michel Temer, em nota divulgada na noite deste domingo, 2, lamentou o incêndio que atinge o Museu Nacional, na zona norte do Rio, destacando o episódio como “incalculável” perda para o Brasil. “Hoje é um dia trágico para a museologia de nosso País. Foram perdidos duzentos anos de trabalho, pesquisa e conhecimento. O valor para nossa história não se pode mensurar, pelos danos ao prédio que abrigou a família real durante o Império. É um dia triste para todos os brasileiros.”

(Com Estadão Conteúdo)