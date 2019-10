Incêndio atinge barracões de escola de samba em São Paulo 

Um incêndio atingiu o barracão da escola de samba da Independente Tricolor, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 14. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há vítimas.

A ocorrência foi registrada às 18h03 e, a princípio, dez viaturas se dirigiram à Avenida Otto Baumgart, na altura do número 100. Por volta das 18h40, o perfil dos Bombeiros no Twitter afirmou que 18 viaturas foram deslocadas para o atendimento. Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), da Defesa Civil e do SAMU também estão no local. O fogo foi controlado por volta das 19h20.

Na Avenida Otto Baumgart está localizada a Fábrica do Samba, galpão que abriga metade das escolas de samba do grupo especial do Carnaval de São Paulo.