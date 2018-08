Imagens ajudam a identificar suspeitos de furtar medalha Fields

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou dois homens suspeitos de terem roubado a medalha Fields do iraniano Caucher Birkar. Considerado o “Nobel” da Matemática, o prêmio foi entregue na quarta-feira, 2, no Rio, durante o Congresso Internacional de Matemática, realizado pela primeira vez no Brasil. Durante o evento, a medalha foi furtada, junto da pasta em que estava guardada, na qual também constavaa carteira e o celular de Birkar.

A Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) e a Delegacia do Recreio, bairro onde fica o Riocentro, onde ocorreu o congresso, fazem diligências nesta quinta-feira, 2, para localizar os suspeitos.

Segundo o jornal “Extra”, os suspeitos foram identificados pela polícia a partir de imagens de um cinegrafista que trabalhava no congresso. Na gravação, um dos suspeitos aparece olhando para os lados enquanto coloca um objeto (que seria a pasta do matemático) dentro de uma mochila.

Quando Birkar percebeu o furto, a equipe de segurança do congresso foi acionada. A pasta foi encontrada debaixo de uma arquibancada, mas não havia sinal da medalha ou da carteira. Apenas o celular foi deixado para trás.

A medalha de ouro 14 quilates é avaliada em aproximadamente 16 mil reais. Mas seu maior valor é simbólico: trata-se da maior honraria da Matemática, concedida até hoje a apenas 60 pessoas desde que a premiação foi instituída, em 1936.