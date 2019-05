Idoso baleado por vigia em banco de SP está internado em estado grave

O estado de saúde do idoso baleado em um banco Bradesco em São Miguel Paulista, na Zona Leste de São Paulo, é grave. Daniel Pedroso de Moraes, de 74 anos, foi alvo de um disparo após um desentendimento com o vigilante da agência bancária, Wellington de Oliveira Sena, de 31 anos, e está internado na UTI do Hospital das Clínicas, também na capital paulista.

O vigia disparou contra o abdômen do idoso após um desentendimento, iniciado com uma dificuldade de Moraes em passar pela porta giratória da agência. Quando entra, o idoso começa a discutir com os seguranças e agride Sena, que saca a arma de fogo e dispara contra Moraes. A arma do vigia, um revólver calibre 38, foi apreendida e encaminhada para exames.

O vigia foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado ao 22º DP de São Mateus e está respondendo por disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio. Moraes foi resgatado pelo helicóptero águia da Polícia Militar e encaminhado ao hospital.