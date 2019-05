Homem em carro de luxo executa morador de rua em Santo André

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem desembarcou de um carro de luxo, atirou e matou com uma série de disparos de arma de fogo o morador de rua Sebastião Lopes dos Santos, de 40 anos. O crime ocorreu na Rua Visconde de Mauá, em Santo André, ABC Paulista, no último sábado, 11. As investigações da Polícia Civil prosseguem para localizar o autor.

Às 20h19 do sábado, um veículo da marca Mercedes-Benz da cor prata parou na via e, com o motor ligado, um homem com um boné desceu do banco do passageiro e caminhou em direção a Sebastião. O morador de rua foi baleado. Pouco depois, ainda conseguiu correr por alguns metros antes de cair na calçada. O atirador voltou para o carro e deixou o local.

Outro vídeo, também de câmeras de segurança, mostra que o mesmo carro passou no local por volta das 20h10 – cerca de dez minutos antes do crime. A motivação para o assassinato ainda é desconhecida.

Com o morador de rua, policiais encontraram seu documento de identidade, cartões bancários e papéis. Os objetos foram apreendidos para investigação.

O crime foi registrado como homicídio e apreensão de objeto pelo 1º DP de Santo André. O departamento pediu assistência do setor de homicídios da Delegacia Seccional de Santo André.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, “os policiais estão analisando as imagens das câmeras de segurança para identificar e prender o autor. Testemunhas e pessoas próximas à vítima serão ouvidas para auxiliar no esclarecimento da motivação do crime”.