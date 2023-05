Ibaneis Rocha sanciona aumento do próprio salário em 25%

Depois do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi a vez de o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sancionar a lei que reajusta o próprio salários, de seus secretários e dos gestores das administrações regonais. O Diário Oficial desta quarta-feira, 03, publicou o detalhamento do aumento, que começa a vigir no dia 1 de julho.

O aumento, de 25%, foi aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 17 de abril, por unanimidade. Ibaneis passa a receber 29 311, 94 reais. A vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), receberá 25 929,59, e os secretários, 22 547,65.