Ibama apreende quase 30 toneladas de barbatanas de tubarão

O Ibama apreendeu nesta semana quase 30 toneladas de barbatanas de tubarão que seriam exportadas ilegalmente para a Ásia. As barbatanas são de duas espécies de tubarão: Azul e Anequim, também conhecido como Mako, que entrou na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção no último dia 22 de maio.

A apreensão se deu quase em sua totalidade em uma única empresa exportadora, localizada em Santa Catarina, com o registro de 27,6 toneladas de barbatanas. Em outra busca, a fiscalização flagrou uma empresa que tentava exportar 1,1 tonelada, no Aeroporto de Guarulhos.

A operação Makaira faz parte de um conjunto de ações que combatem à pesca ilegal, integrante do Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental e em cumprimento aos acordos internacionais de que o Brasil é signatário, a partir da fiscalização da regularidade na cadeia de custódia da atividade pesqueira.

Essas apreensões de forma integrada representam a maior já registrada no mundo, principalmente por se tratar de uma apreensão na origem, onde os tubarões são capturados. O volume apreendido representa a morte de cerca de 10.000 tubarões (4.400 Azuis e 5.600 Anequim).

A pesca direcionada a tubarões não é permitida no Brasil. As embarcações alvo da operação valiam-se de licenças de captura de outras espécies de peixe e atuavam com índices acima de 80% da carga permitida. As barbatanas são consideradas iguarias de alto valor no mercado internacional, principalmente na Ásia.

A fiscalização do Ibama encontrou várias irregularidades cometidas pelas embarcações responsáveis pelo dano ambiental. As empresas deixaram de utilizar medidas obrigatórias para evitar a captura e morte de aves marinhas, o que causou milhares de mortes, sendo algumas de espécies consideradas ameaçadas de extinção.