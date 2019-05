Homem assassina ex-namorada, invade igreja e mata mais três em MG

Um homem de 39 anos matou a ex-namorada e outras três pessoas na cidade de Paracatu, no interior de Minas Gerais, na noite desta terça-feira, 21. Ele foi identificado como Rudson Aragão Guimarães, ex-militar da aeronáutica.

De acordo com o major da PM Flávio Santiago, o autor do ataque foi até a casa da mãe dele, onde estava a ex-namorada. No local, deu uma facada no pescoço da ex-companheira. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Na sequência, Rudson foi para a Igreja Batista Shalom, no bairro Bela Vista, e disparou vários tiros de arma de fogo, matando dois idosos que estavam no local. Depois, pegou uma mulher como refém e a matou durante negociações com a polícia. Segundo a PM, Rudson estava atrás do pastor da igreja, que o teria expulsado de alguns cultos por mau comportamento.

Os policiais atiraram no autor do atentado, que foi levado para o hospital da cidade e está em estado grave. O major Flávio Santiago afirma que os PMs evitaram um massacre maior: “Ainda haviam cerca de 20 pessoas no local e ele tinha mais seis munições. Se a PM não tivesse chegado a tempo, a situação poderia ser muito pior”.