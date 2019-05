Polícia apreende dois fuzis e uma granada após tiroteio em Copacabana

Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora do Rio de Janeiro apreenderam dois fuzis, uma granada e drogas na comunidade Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, após um tiroteio na manhã desta terça-feira, 21. Não há informações sobre feridos.

De acordo com a PM do Rio, os policiais faziam patrulhamento na comunidade quando foram alvo de criminosos armados. O aplicativo Onde Tem Tiroteio – Rio de Janeiro — que mostra os pontos de confronto na cidade — relatou os disparos às 8h44.

A PM informou, via Twiter, que “dois fuzis (AR-10 cal 7.62 e AR-15 cal. 5.56) foram apreendidos em uma ação da UPP Tabajaras para coibir o tráfico de drogas e prender criminosos que atuam na Ladeira dos Tabajaras, na Zona Sul.”. A página do aplicativo no Facebook divulgou um vídeo do tiroteio desta manhã em suas redes sociais.