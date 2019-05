Chacina deixa ao menos onze mortos em Belém no Pará

Ao menos 11 pessoas foram assassinadas em um bar do bairro Guamá em Belém, Pará, na tarde deste domingo, 19. Equipes da Delegacia de Homicídios da capital paraense estão no local do crime colhendo os detalhes do caso.

As primeiras informações são de que homens armados chegaram em carros e motos e efetuaram os disparos, atingindo as pessoas que estavam dentro do bar. O governo do Estado deve fazer uma entrevista coletiva para dar mais detalhes do crime.

Esta é a segunda chacina que ocorre no país em menos de 24 horas. Na noite do sábado, 18, seis pessoas foram mortas na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, na Bahia. Eles estavam conversando na frente de uma casa quando foram alvejadas por ocupantes de um Fiat Siena. Uma sétima pessoa, também atingida pelos disparos, sobreviveu.