Chacina deixa seis mortos na região metropolitana de Salvador

Seis pessoas foram mortas em uma chacina na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, Bahia, na noite deste sábado, 18. Entre as vítimas, estão dois adolescentes de 12 e 15 anos. A Polícia Civil está investigando o caso e trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido motivado por disputa de território entre facções criminosas rivais, que atuam naquela região.

De acordo com a delegada Quitéria Maria, responsável pelas investigações, as vítimas estavam conversando em frente a uma residência quando foram baleadas por homens que passaram em um veículo branco, modelo Siena. O carro parou no meio da rua, efetuou os disparos e, em seguida, partiu em velocidade, no sentido Salvador.

Ainda conforme Quitéria, tanto na frente da casa quanto em alguns imóveis foram observadas marcas dos tiros, o que deixou os moradores da região amedrontados e receosos de falar sobre o crime. Sete pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo por volta das 19h30, na Rua Boca da Mata, bairro do Portão. A única vítima que conseguiu se salvar segue internada no Hospital Menandro de Faria.

Os mortos são Raimunda Jesus dos Santos, 35 anos, Rogério Oliveira da Silva, 36, Guilherme Gomes da Silva, 19, Arthur Silva de Jesus Moreira, 23, um adolescente identificado pelas iniciais P.F. dos S., 15, e a menor R.S., 12. Três das vítimas – Guilherme, Raimunda e a menina de 12 anos – eram da mesma família.

(Com Estadão Conteúdo)