Governo lança almanaque da Turma da Mônica sobre Forças Armadas

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) lançou nesta quarta-feira (16) o almanaque A Turma da Mônica e a Indústria de Defesa. A um custo de 300.000 reais, foram produzidas 100.000 revistinhas em quadrinhos, com 100 páginas cada, com apenas uma história e alguns passatempos abordando o papel das Forças Armadas.

As revistas tratam de temas como as riquezas naturais do país, a importância do monitoramento de fronteiras, defesa cibernética, veículos militares, resgate e salvamento de pessoas, combate a incêndios de grandes proporções e ajuda humanitária.

“Conseguimos, com esse projeto, passar de forma leve e tranquila informações sobre a defesa via linguagem dos quadrinhos. Passamos noções de cidadania, ética e também sobre o trabalho das Forças Armadas. Segundo pesquisas que fizemos, cada revistinha nossa cai nas mãos de 4 ou 5 pessoas. Com isso, esse almanaque terá um alcance de 400.000 pessoas, para começar”, disse Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica, durante o lançamento do almanaque.

Além de explicar as diferenças entre Exército, Marinha e Aeronáutica, o almanaque apresenta conceitos como o da Amazônia Azul (riquezas minerais e biológicas do mar brasileiro), e explica os benefícios que alguns equipamentos e tecnologias militares podem proporcionar à população – caso do satélite geoestacionário que levará internet banda larga a locais onde ainda não existe esse tipo de serviço.

Ao longo da história em quadrinhos, são apresentadas fichas técnicas de submarinos, aviões, radares e veículos de transporte, além de ecossistemas brasileiros como Cerrado, Pantanal e Caatinga. De acordo com o presidente da ABDI, Guto Ferreira, o projeto será levado inicialmente às escolas militares.