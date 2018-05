Forças armadas fazem operações em 11 comunidades do Rio

As Forças Armadas fazem nesta terça-feira operações em 11 comunidades do subúrbio do Rio de Janeiro, em conjunto com as polícias Militar e Civil. Segundo informações divulgadas pelo Comando Conjunto das Forças Armadas, entre as favelas que estão sendo alvo da ação de hoje estão o Batan, Vila Vintém, Fumacê e Muquiço.

Os militares estão fazendo ações de cerco, remoção de barricadas e revistas de veículos e pessoas. A Polícia Militar faz bloqueios em vias da região, enquanto os policiais civis verificam registros criminais de suspeitos.

Algumas ruas e acessos na região poderão ser interditados e o espaço aéreo poderá sofrer restrições temporárias para aeronaves civis, sem interferência nas operações dos aeroportos. A ação faz parte da intervenção federal na segurança pública do estado do Rio, iniciada em 16 de fevereiro.

Rocinha

Na manhã desta terça, um intenso tiroteio na favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio, causou a interdição da estrada Lagoa-Barra, no sentido São Conrado, por cerca de meia hora. Policiais do Batalhão de Choque realizaram operação local. Moradores da favela relataram confrontos na região e disseram que ficaram sem luz durante a manhã. A Polícia Militar afirmou que a via foi fechada para garantir a segurança de todos e sugeriu que os motoristas seguissem o caminho pela Avenida Niemeyer.