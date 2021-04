Governo investirá R$ 1,4 bi para combater Covid-19 em quilombos

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos informou nesta sexta-feira, 9, que o governo federal planeja investir cerca de R$ 1,4 bilhão em ações de saúde para a população quilombola durante a pandemia de Covid-19.

Segundo a pasta, serão ampliados o acesso a testes para detecção da Covid-19 e está prevista a vacinação de pelo menos 1,1 milhão de quilombolas acima de 18 anos. Além disso, foram repassados R$ 1 bilhão para o pagamento de auxílio emergencial para 197 mil pessoas beneficiárias do Bolsa Família e mais 68 mil inscritas no Cadastro Único. O plano está sendo elaborado por 11 órgãos do governo federal.

Também está prevista a entrega de 440 mil cestas básicas e alimentos para 260 mil estudantes por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

As informações sobre as ações foram apresentadas ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira em função da decisão que determinou adoção de um plano nacional de enfrentamento.

Com Agência Brasil