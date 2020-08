Governador em exercício do Rio se reúne com secretário e evita imprensa

Cláudio Castro (PSC), governador em exercício do Rio de Janeiro desde que Wilson Witzel foi afastado, se reuniu, na manhã de hoje, com o secretário de Saúde do estado, Alex Bousquets e equipe. O encontro no Palácio da Guanabara tratou, oficialmente, do aumento dos casos da Covid-19 no estado. Bousquets e Castro deixaram o prédio sem falar com a imprensa.

Por meio de nota, o governador em exercício declarou que “a Saúde é prioridade, por isso, o acompanhamento sistemático para manter nossas ações na capital e no interior”.

A secretaria da Saúde está no centro da operação Tris In Idem, que afastou o governador Witzel por 180 dias por determinação do Superior Tribunal de Justiça.

Cláudio Castro assumiu o governo nesta sexta-feira, 28. Ele também foi alvo de busca e apreensão na investigação conduzida pelo Ministério Público Federal.

Na sexta-feira, após retornar de Brasília, ele se reuniu com a cúpula da segurança pública. O Rio de Janeiro enfrenta uma onda de violência com conflitos entre facções em diversas comunidades da capital.